Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Poslije podne u Bosni i ponegdje na istoku i sjeveru Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 29 °C.U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu i sjeveru do 23, a dnevna od 27 do 33 °C,piše Slobodnabosna

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 28 do 32, na jugu i sjeveru zemlje do 34 °C.

