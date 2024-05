Danas oblačno s kišom i pljuskovima: Objavljena prognoza do srijede, mnogima se neće dopasti

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 5; Sokolac 11; Bihać, Bugojno i Sarajevo 13; Livno, Prijedor, Sanski Most i Široki Brijeg 14; Banja Luka i Zenica 15; Gradačac, Trebinje i Tuzla 16; Bijeljina, Mostar i Neum 17°C.

Bioprognoza: Promjenljivo vrijeme, uz padavine koje će biti najizraženije u centralnim područjima, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu, glavobolje, reumatskih bolova, u drugom dijelu dana malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se jačim aktivnostima. Sa noćnim satima i djelimičnom stabilizacijom, ugodnije u većem dijelu zemlje.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab većinom sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C. U Sarajevu oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

U ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveroistoku Bosne se ne očekuju padavine. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28 °C.

U utorak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadni, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 25, na jugu do 28 °C.

U srijedu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28 °C, prenosi Radiosarajevo

