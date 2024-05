Tokom dana postepena porast naoblake, a sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 10, Sokolac 21, Bugojno, Livno 22, Bihać, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica 24, Gradačac, Neum, Široki Brijeg, Tuzla 25, Bijeljina, Sarajevo, Trebinje 26, Zenica 27 i Mostar 30 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, prneosi N1.

U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 24 stepena Celzijusa.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura iznosit će oko 12, a dnevna oko 18 stepeni.

Facebook komentari