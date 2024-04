BHMeteo najavljuje pljuskove i snijeg pa onda promjenu vremena: Kad su moguće ljetne temperature?

Od utorka (23. aprila) poslijepodne pa do petka (26.aprila) najavljuju izrazito nestabilno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na visokim planinama snijeg. Padavine se očekuju u većem dijelu zemlje. Zatim, za vikend prema trenutnim prognozama stabilnije i toplije vrijeme.

“U utorak (23. aprila) – Jutro hladno uz lokalno slab mraz. Slab mraz je najizgledniji u centralnom i jugozapadnom dijelu zemlje. Nakon pretežno sunčanog jutra i prijepodneva, u poslijepodnevnim satima utorka postepen porast oblačnosti u cijeloj zemlji koji će donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine se očekuju u većem dijelu zemlje. U Krajini, pogotovo u njenom zapadnom dijelu oblačno i tmurno od jutarnjih sati uz lokalno slabu kišu ili rosulju.

Jutarnja temperatura u utorak -2 do 4, lokalno do 7 °C. Dnevna temperatura većinom 10 do 17 °C. Najhladnije u Krajini usljed povećane oblačnosti od jutarnjih sati i tu će dnevna temperatura biti oko 10 °C, a najtoplije na sjeveru i sjeveroistoku Bosne uz dnevne maksimume između 19 i 22 °C. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera”, pojasnili su iz BHMeteo.

U srijedu (24. aprila) najavljuju pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine se očekuju u većem dijelu zemlje, a lokalno postoji mogučnost i za grmljavinsko nevrijeme. Na planinama iznad 1500 mnv susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura u srijedu 2 do 7, lokalno do 10 °C. Dnevna temperatura 8 do 15, lokalno do 17 °C. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim dijelovima zemlje sjevernog smjera, a u ostatku zemlje jugozapadni.

U četvrtak (25.aprila) – Nastavak pretežno oblačnog i nestabilnog vremena uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine u većem dijelu zemlje, uz mogučnost za lokalno grmljavinsko nevrijeme. Na planinama iznad 1500 mnv susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura u četvrtak 1 do 5, lokalno do 7 °C. Dnevna temperatura 10 do 16, lokalno do 18 °C. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim dijelovima zemlje sjevernog smjera, a u ostatku zemlje jugozapadni.

Nestabilno i pretežno oblačno vrijeme uz lokalno kišu i pljuskove bi se zadržalo i u petak (26.aprila), dok bi vikend (27./28. aprila) donio stabilnije vrijeme uz više sunčanog vremena i toplije. U nedjelju moguće ljetne temperature.”, naveli su iz BHMeteo. prneosi Radiosarajevo.

