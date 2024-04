Nastavlja se aprilsko rano ljeto, ali evo kada stiže i prvo zahlađenje

Prema ranijoj prognozi meteorologa sa BHMeteo.ba, period od šestog do 10. aprila, izdizanjem afričke anticiklone nad našu regiju, donosi nam ekstremno visoke temperature za ovo doba godine koje bi uz pretežno sunčano vrijeme mogle dostizati lokalno i do 32 stepena Celzijusa.

Početkom nove radne sedmice prenosi se vrijeme kakvo je bilo i tokom vikenda. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od osam do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko devet, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni Celzijusa.

Nakon stabilnijeg perioda, prema trenutnim prognozama desetog ili 11. aprila (srijeda i četvrtak) moguća je promjena vremena uz pad temperature i padavine. Međutim, bez izgleda da bi se takvo vrijeme moglo nastaviti.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u utorak sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od devet do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana, ponegdje na zapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od devet do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi za četvrtak najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni i sa slabom kišom. U Hercegovini nešto manje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura zraka od osam do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 26 stepeni. prenosi novi

