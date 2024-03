Danas u BiH sunčano vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz prolazan porast naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 22 stepena.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 18 stepeni.

U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. U područjima iznad 900 metara očekuje se sunježica ili snijeg. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini od 12 do 18 stepeni.

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni,piše Avaz

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Nestabilne vremenske prilike, praćene padavinama, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom.

Opća slika dodatno će se pogoršati sa noćnim satima, izraženije u zapadnoj i sjevernoj Bosni.

