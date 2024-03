Dokorica iz BiH dobitnica International Medis Awards

U Narodnoj galeriji u Ljubljani jučer je svečano proglašeno devet pobjednika 10. International Medis Awards for Medical Research (IMA). Među njima je i doktorica medicine iz Bosne i Hercegovine – vanr. prof. dr. sci. Gordana Bukara-Radujković. Njen naučnoistraživački rad bio je najbolji na području pedijatrije. Konkurs već deset godina nagrađuje izvrsna naučnoistraživačka dostignuća ljekara i farmaceuta iz devet država srednje i jugoistočne Evrope.

Prof. dr. sci. Gordana Bukara-Radujković, dr. med., prva je autorica članka ‘Evidence of increasing incidence of type 1 diabetes and ketoacidosis among children in the Republic of Srpska in period 2017–2022 with special focus on COVID-19 global pandemic years’. Članak je objavljen u uglednom naučnom časopisu Frontiers in Public Health, piše profitiraj.

O istraživanju je dr. Gordana Bukara-Radujković izjavila: “Nadamo se da će rezultati našeg istraživanja pomoći da se utvrdi odgovor na pitanje kako je pandemija COVID-19 uticala na pojavu dijabetesa tipa 1 u svijetu. Nadalje, rezultati našeg istraživanja mogli bi pomoći lokalnim i globalnim kreatorima zdravstvene politike da naprave akcione planove, programe prevencije itd. o tome kako postupiti u potencijalnim budućim pandemijskim krizama i ne dozvoliti da pacijent bude primljen u bolnicu s ketoacidozom prije nego što se otkrije dijabetes.“

Svi pobjednici konkursa 10. International Medis Awards for Medical Research (po abecednom redu područja) su:

– Farmacija: dr. sci. Milena Anđelković, mr. pharm., Srbija

– Gastroenterologija: David JM Bauer, dr. med., Austrija

– Ginekologija: dr. sci. Gábor Szabó, dr. med., Mađarska

– Intenzivna medicina i anesteziologija: Nikola Bradić, dr. med., Hrvatska

– Neurologija: Marija Babunovska, dr. med., Sjeverna Makedonija

– Oftalmologija: dr. sci. Maja Živković, dr. med., Srbija

– Pedijatrija: vanr. prof. dr. sci. Gordana Bukara-Radujković, dr. med., Bosna i Hercegovina

– Pulmologija i alergologija: dr. sci. Jure Urbančič, dr. med., Slovenija

– Reumatologija: Irina Gessl, dr. med., Austrija.

Za nagrade 10. International Medis Awards mogli su se prijaviti ljekari i farmaceuti koji su svoje naučnoistraživačke radove objavili u uglednim naučnim publikacijama s faktorom uticaja višim od 1,500. Na konkurs su ove godine stigle 242 prijave iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Svim visokim kriterijima za nominacije za nagradu International Medis Awards odgovaralo je 148 prijava.

Predsjednik međunarodne stručne komisije prof. dr. sci. Borut Štrukelj, mr. pharm. komentirao je prijavljene radove: “Svake godine međunarodna stručna komisija pregledava pristigle vrhunske naučne radove. To nas ispunjava nadom u budućnost medicine i farmacije u našem okruženju. Istovremeno osjećamo i veliku odgovornost kada je u pitanju ocjenjivanje radova, naročito kada biramo one koji se zaista ističu. Čestitam svim autorima čija su istraživanja dostigla visoke standarde potrebne za objavljivanje u najprestižnijim naučnim časopisima te ih pozivam da i ubuduće učestvuju na konkursu International Medis Awards.“

Tone Strnad, mr. pharm., osnivač nagrada International Medis Awards i preduzeća Medis, na svečanoj dodjeli izjavio je: “Ove nagrade pokrenuli smo prije deset godina kako bismo poboljšali prepoznavanje dostignuća ljekara i farmaceuta srednje i jugoistočne Evrope u stručnoj, a prije svega laičkoj javnosti te ih ujedno podstaknuli da nastave daljnji ili još opsežniji rad na odabranom polju naučnog istraživanja. Tokom decenija nagrade su izrasle u cijenjenu stručnu referencu u medicinskim i farmaceutskim krugovima. Kao inicijator dodjele ovih nagrada na to gledam s velikim zadovoljstvom i ponosom.“

