Poznati meteorolog oktrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja februara: OBRATITE PAŽNJU NA JEDNO!

Ta nestabilnost ogleda se kroz toplije zračne mase koje nam pristižu sa juga i donose značajniju promjenu. Promjena će se ogledati prije svega u količinama padavina, a najintenzivnije se očekuju na jugu države. Od 24. do 26. februara, moguće su intenzivnije padavine u Hercegovini.

Možemo reći da će se do kraja mjeseca zadržati trend visokih temperatura kakve smo imali od početka mjeseca. Što se tiče padavina, i dalje će u nižim nadmorskim visinama dominirati kiša. Samo na planinama centralne i istočne Bosne moguć je slab snijeg. Količine i snježni pokrivač neće biti značajan da popravi situaciju kada je u pitanju ova sezona zime i na našim planinama. prenosi novi.

Dakle, bit će još snijega. Padat će na planinama, ali količine koje očekujemo nisu dovoljne da formira pravu zimsku idilu i na našim planinama – govori Krajinović. Do kraja mjeseca je dosta nestabilno sa umjerenijim padavinama – pojašnjava Krajinović.

Dnevne temperature u Bosni su od 0 do 5 stepeni, a maksimalne u Bosni do kraja mjeseca su od 10 do 15 stepeni. U Hercegovini će biti nekoliko stepeni više. Vrijednosti temperatura zraka, jutarnje od 3 do 7 stepeni. Maksimalne dnevne temperature kretat će se od 11 do 17 stepeni.

Važna informacija za sve građane kada je u pitanju pojačan vjetar sa jakim udarima iz južnog pravca, na to treba obratiti pažnju. Kada god se desi epizoda pojačanog vjetra u hladnijem periodu godine, kotlinski predjeli naše zemlje budu očišćeni kada je zrak u pitanju. Dosta turbulentna atmosfera pogoduje čistom zraku u našoj zemlji – rekao je Krajinović.

