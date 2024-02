BHmeteo objavio detaljnu prognozu do srijede: Kad i gdje stiže kiša i kad će padavine prestati

Ukratko je ovo prognoza koja je danas, 9. februara, objavljena na stranici BHmeteo za naredne dane:

“SUBOTA (10.02.) – U subotu pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne većinom obilnija kiša i pljuskovi, dok u ostatku zemlje kiša samo u naletima i lokalno u manjim količinama. Količina padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne 10 do 30, lokalno do 50 l/m2.

Širom zemlje na udare povremeno jak jugo, koji u brdsko-planinskim krajevima te u Hercegovini i na jugozapadu Bosne može imati olujne udare jačine do oko 80 km/h. Toplo uz jutarnje temperature većinom oko 10 do 15 °C. Dnevna temperatura 12 do 17, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 20 °C.

NEDJELJA (11.02.) – U nedjelju nastavak obilnih padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, pogotovo u prvom dijelu nedjelje kada uz kišu može biti i grmljavine lokalno. U nedjelju poslijepodne i navečer postepeno slabljenje padavina. Količina padavina 10 do 30, lokalno do 50 l/m2.

U ostatku zemlje lokalno i u naletima kiša, uz malo više padavina u odnosu na subotu. Ponajviše padavina na zapadu Bosne gdje se većinom može skupiti 5 do 10 l/m2, drugdje do 5 l/m2. U nedjelju slabljenje juga, ali će idalje biti lokalno jakih udara, prvenstveno u brdsko-planinskim krajevima. Toplo i u nedjelju uz dnevne temperature 12 do 17, lokalno do 20 °C.

PONEDJELJAK (12.02.) – U ponedjeljak vjetar postepeno okreće na sjeverni smjer što će nagovjestiti dolazak blažeg zahlađenja. Vjetar neće biti jak, lokalno umjeren.

Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme će se nastaviti i u ponedjeljak uz lokalno kišu. Padavina bi tokom dana bilo u većem dijelu zemlje. Na višim planinama snijeg, a snježna granica bi se do navečer spustila na oko 1500 m/v nad veći dio Bosne. Dnevna temperatura u ponedjeljak većinom 7 do 13 °C.

U utorak (13.02.) padavine prestaju uz postepeno razvedranje tokom dana u većem dijelu zemlje. Noć na srijedu (14.02.) uz pretežno vedro vrijeme bi donijela mraz većem dijelu zemlje, a u srijedu tokom dana pretežno sunčano i svježe vrijeme.” prenosi radiosarajevo

Facebook komentari