Objavljena prognoza do 19. februara: Čeka nas novi rast temperatura, a onda prvo kiša pa snijeg

Kako navode, vremenske prilike u Bosni i Hercegovini do kraja radne sedmice proteći će i dalje u nadprosječno visokoj temperature zraka. Preovladavaće umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez padavina, izuzev na jugu i jugozapadu zemlje gdje može pasti svaki dan kiša. Padavine će biti povremene i u malim količinama.

Jutarnji minusi zadržaće se u višim područjima. Mraz pri tlu moguć je i u uskim kotlinama, gdje tokom dana može biti malo ili nimalo Sunca.

U dane vikenda prognozira se rast temperature, naročito u jutarnjim satima i intenzivnija kiša na jugu i jugozapadu zemlje. Kiša je izvjesna i na ostalim područjima.

Minimalne temperature zraka do kraja radne sedmice varirat će između 1°C i 6°C u Bosni, u Hercegovini od 3°C do 8°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 10°C i 18°C, na jugu zemlje do 16°C. Za vikend, očekivane minimalne temperature biće od 5°C do 11°C u Bosni, na jugu do 13°C. Maksimalne temperature u zemlji do 18°C.

Od ponedjeljka (12. februar) prema raspoloživim prognoznim modelima prognozira se nastavak padavina koje bi sredinom sedmice usljed pada temperature zraka u Bosni iz kiše prešle u snijeg. prenosi radiosarajevo

Facebook komentari