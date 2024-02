Pred nama je proljetna sedmica sa više od 20 stepeni, ali južina donosi značajnu promjenu vremena

Pretežno sunčano i toplo vrijeme uz temperature lokalno do oko 20 stepeni će se nastaviti i u narednim danima – do kraja radne sedmice. Najtoplije će biti, prema trenutnim vremenskim izgledima, u dijelovima sjeverne i sjeveroistočne Bosne gdje su lokalno mogući dnevni maksimumi i do čak 23 stepena Celzijusa.

Početak nove radne sedmice, tačnije u ponedjeljak petog februara, očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature zraka kretat će se od dva do osam stepeni, na sjeveru zemlje do deset, dok će dnevne temperature rasti i do 18 stepeni Celzijusa.

Uslijed postepenog jačanja južine, dijelove Hercegovine i jugozapad Bosne od utorka, a značajnije od srijede, očekuje porast oblačnosti uz lokalno i povremeno kišu.

Meteorolozi sa BHMeteo.ba prognoziraju da će se pretežno sunčano vrijeme u ostatku zemlje – izuzev, dakle, Hercegovine i jugozapada Bosne – zadržati do kraja radne sedmice.

Vrhunac južine se očekuje u periodu od petka do nedjelje, a puhat će uz udare jak do olujan jugo u većem dijelu zemlje. Jačina juga tih dana lokalno može dostizati prema trenutnim prognozama do oko 80 kilometara na sat.

Predstojećeg vikenda (10. i 11. februar), najavljeno je više oblačnosti u cijeloj zemlji, dok je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne moguća obilna kiša i pljuskovi. Kiše povremeno u naletima može biti i u ostatku zemlje, ali u manjim količinama.

“Od vikenda ćemo ujedno ući u duži period nestabilnog vremena uz postepen dolazak hladnijih dana. Od ponedjeljka 12. februara temperatura u postepenom padu, uz prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Najprije na planinama, a potom i u nižim krajevima”, najavljuju meteorolozi.

