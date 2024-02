Na Bjelašnici i u Mostaru jutros ista temperatura: Pogledajte i kakvo će vrijeme biti do četvrtka

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bugojno, Sokolac -3; Livno -2; Široki Brijeg, Zenica -1; Sanski Most, Sarajevo 0; Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor 1; Banja Luka, Bjelašnica, Mostar, Srebrenica, Tuzla 2; Trebinje, Zvornik 3; Bijeljina 5; Gradačac, Neum 8; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, za 5 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata postepeno će se umanjiti. Uz natprosječnu toplinu i sunčane intervale, preporučljivo je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Poželjno je dan provesti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magle ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 °C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 12 °C.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 °C.

U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslije podne porast naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjime Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, u sjevernim područjima Bosne do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i zapadnim područjime Bosne lokalno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi radiosarajevo

