Poznati meteorolog objavio prognozu: Mnogi će biti frustrirani ovakvim razvojem vremena

“Prvih 10-tak dana u februaru, posebno oko 5. februara, izuzetno topli, dok se promjena sinoptika počinje nazirati 10. februara. Mogućnost jačeg zahlađenja i dalje stoji kao opcija, ali ne prije negdje oko 13. februara.

O vremenu za narednog desetak dana nema puno toga da se priča. Sutra ujutro još ponegdje umjeren mraz, dok se poslije podne prvo na sjeveru, a do petka prije podne i nad ostalim predjelima treba očekivati prolazne padavine, snijeg samo ponegdje uglavnom preko 800mnv. Količina će biti vrlo mala, a ponegdje ih i neće biti”, kazao je.

Navodi da će maksimumi u petak biti od +2 do +10 stepeni Celzijusa.

“Od vikenda pa sve do oko 10. februara pod uticajem jakog polja anticiklona suho, stabilno i vrlo toplo za ovaj dio godine, posebno do oko 7. februara jutarnji mrazevi će biti rijetki i vrlo slabi, dok će se dnevni maksimumi kretati od +7 do +15, a ponegdje i do oko +17 stepeni Celzijusa. Od 7. februara neznatno svježije ali i dalje relativno toplo.

Oko 10. februara operativni proračuni počinju nazirati bitnu promjenu sinoptike koja bi nas mogla negdje oko 13. februara vratiti u normalan zimski trend uz zahlađenje i padavine ta bi drugi dio mjeseca mogao biti znatno hladniji od prvog uz povratak zime i u nizije. Kako je to jako dalek period podložan je bitnim izmjenama tako da je ovo trenutan signal i ne smije se uzeti kao nešto što je sigurno. prenosi novi

