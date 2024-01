Meteorolozi najavili promjenu vremena, stiže snijeg. Evo u kojim dijelovima BiH se prvo očekuje

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -10 stepeni, Sanski Most -4, Bihać -3, Banja Luka i Ivan Sedlo -2, Sokolac -1, Široki Brijeg 0, Bugojno, Livno i Sarajevo 1, Gradačac i Tuzla 3, Zenica 4, Trebinje 5, Mostar 6, Neum 7 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 958 milibara, za 15 milibara je viši od normalnog i sporo se mijenja.

Danas više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne gdje su prije podne rijetko moguće i veoma slabe padavine, uglavnom slaba kiša ili susnježica. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše ili susnježica. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Opšta slika biće ljepša u odnosu na prvi dan vikenda, obzirom da će se vremenske prilike dodatno stabilizovati. Više sunca, uz blagi porast temperatura pozitivno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Poželjno je toplije periode provesti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina, pri tome se prikladno odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Meteorolozi su objavili prognozu do kraja januara:

ZA 29. 1. 2024 (ponedjeljak), sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne na sjeveru zemlje i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

ZA 30. 1. 2024 (utorak), sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne na sjeveru zemlje i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

ZA 31. 1. 2024 (srijeda), sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni, naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prenosi Radiosarajevo

