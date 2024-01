Cvijanović se naljutila zbog Konakovićeve izjave o slučaju Selme Bajrami: “NIje u redu”

Bajrami je isti dan vraćena nazad za Sarajevo, jer joj je zabranjen ulaz u Srbiju.

Konaković je danas, 24. januara, tim povodom kazao: “To što rade u Srbiji je crna rupa. Da li je Vulin (bivši šef BIA-e, op.a.) taj koji može da donese ove odluke za bilo koga koji izrazi bilo kakav stav. Feđu Štukana su zadržali jer je rekao svoj stav. Sankcionisanje tih ljudi pokazuje da vlasti u Srbiji imaju tu tamnu stranu.”

Vulin je, inače, rekao da je pjevačici zabranjen ulazak po njegovoj ranijoj naredbi.

“Pozivam Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića da se oglase. Da li je ovo vlastiti stav države ili ne mogu kontrolisati sigurnosne sisteme. Ponosimo se svojom demokratijom i nećemo uzvraćati istom mjerom. Mi to ne radimo, sloboda govora je zagarantovana, kao i iskazivanje mišljenja. Ne smije zaboraviti da je Aleksandar Vulin onaj koji je studenticama koje su veličale ratne zločince ponudio stipendiju u Beogradu. Srbija mora reći šta je njeno pravo lice, ono što slušamo o evropskim integracijama ili ovo koje gledamo i doživljavamo sa našim građanima”, podvukao je Konaković.

No, njegova izjava čini se da je dobro naljutila Željku Cvijanović koja je danas ustala “u odbranu” Srbije, pa kaže:

“Naziva ‘crnom rupom’ Srbiju, a ne naziva BiH koja je zabranjivala intelektualcima ulazak samo zato što su rekli istinu o BiH. Svaka bezbjednosna agencija može procijeniti kojem će pojedincu zabraniti ulazak.”

Ona smatra i da je “nečuveno veličanje terorista po BiH (?) i da to dovoljno govori o BiH i crnim rupama”: “Nisam institucija koje procjenjuje takve stvari. Nadležni treba da odlučuju o takvim pitanjima. Pritom, osuđivati druge zbog zabrane, a vi radite to isto, nije u redu. Misle svi da će nabildati svoje političke mišiće kada se obruše na RS i Srbiju. Na taj način pokazuju sebe kako su tobože jaki političari, ali mislim da je sve sasvim suportno, i da široka javnost to apsolutno prepoznaje.” prneosi Radiosarajevo

