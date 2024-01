METEOROLOZI UPOZORAVAJU: PRED NAMA JE ‘TEMPERATURNI ROLERKOSTER’

Naime, oni su objavili detaljnu vremensku prognozu za narednu sedmicu.

-Spremni za temperaturni rolerkoster sljedeće sedmice! U noći na utorak hladna fronta uz malo snijega, pa ide južina uz pojačan jugo i lokalne padavine u srijedu i četvrtak. U četvrtak lokalno moguće i do +20 °C, a onda u noći na petak sve izglednije da će biti nova hladna fronta uz snijeg”, naveli su.

PONEDJELJAK(15.01.) – U ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme uz lokalno kišu, a na najvišim planinama snijeg. Više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje lokalno mogu biti nešto izraženije.

U večernjim satima i u noći na utorak(16.01.) prodorom hladne fronte sa sjevera prolazno će biti susnježice i snijega u većem dijelu zemlje. Bez snijega u Hercegovini. Bez nekog značajnijeg stvaranja ili povećanja snježnog pokrivača i to će uglavnom biti 1 do 3 cm. Najviše snijega se očekuje u centralnoj i istočnoj Bosni, na nadmorskim visinama iznad 400 m, gdje se očekuje oko 5 cm novog snijega.

Jutarnja temperatura u ponedjeljak -2 do 4, na jugu do 6 °C. Dnevna temperatura 2 do 7, na jugu i zapadu zemlje lokalno do 10 °C. Vjetar većinom slab do lokalno umjeren južnih smjerova. Na planinama lokalno jaki udari juga. Navečer i u noći na utorak prodorom hladne fronte prolazno pojačan sjeverac.

UTORAK(16.01.) – Nakon prolazne hladne fronte u noći na utorak, od jutarnjih sati postepeno razvedravanje. Tako da će u utorak tokom dana biti pretežno sunčano vrijeme.

Jutarnja temperatura u utorak -3 do 1, na jugu do 5 °C. Dnevna temperatura 3 do 7, na jugu lokalno do 12 °C. Vjetar slab promjenjivog smjera, u jutarnjim i prijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do na udare jaka bura.

SRIJEDA(17.01.) – Postepeno jačanje južine uz naoblačenje najprije u Hercegovini i zapadnim dijelovima Bosne uz koje će većinom biti kiše i pljuskova. Više padavina u večernjim satima i u noći na četvrtak(18.01.). Do porasta oblačnosti će u poslijepodnevnim satima srijede dolaziti postepeno i u ostatku zemlje donoseći lokalno kišu.

Jutarnja temperatura u srijedu -4 do 5, na jugu do 7 °C. Dnevna temperatura 6 do 11, na jugu, sjeveru i zapadu zemlje lokalno do 13 °C.

ČETVRTAK- U četvrtak prema trenutnim prognozama širom zemlje umjeren do na udare jak jugo i toplo vrijeme. Temperatura bi lokalno u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne mogla dostizati i do +20 °C. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne uz kišu i pljuskove. Ipak, u noći na petak(19.01.) moguća još jedna hladna fronta uz osjetan pad temperature i prolazan snijeg. prenosi Hayat

