SUTRA ĆE, KAŽU METEOROLOZI, BITI NAJHLADNIJE!

Utorak će biti obilježen najnižim temperaturama tokom ovog perioda.

Srijeda će označiti početak postepenog popuštanja hladnoće. Dnevne temperature će se pomalo podizati, što će rezultirati većinom pozitivnim vrijednostima tokom dana. Ipak, jutarnji sati i dalje će biti obilježeni niskim temperaturama, sa očekivanim jačim minusima.

Što se tiče padavina, očekuje se uglavnom suho vrijeme. Lokalno, postoji mogućnost slabih padavina u utorak i eventualno u petak, ali se očekuje da će one biti nepostojeće ili minimalne.

UTORAK (9. januar) – U utorak većinom oblačno vrijeme, rijetko uz provijanje snijega. Na krajnjem zapadu, jugozapadu Bosne te u većem dijelu Hercegovine od jutarnjih sati razvedravanje pa će tako tokom dana tu biti pretežno sunčano vrijeme.

Ledeni dan u većem dijelu zemlje.

U utorak u Hercegovini i na zapadu Bosne umjerena do lokalno na udare jaka bura, u ostatku zemlje vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura -10 do -3, na jugu do 4 stepena Celzijusa, dnevna temperatura -7 do -2, na jugu do 9 stepeni Celzijusa.

SRIJEDA (10. januar) – Većinom pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti moguće u sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Bez padavina.

U srijedu vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura -11 do -4, na jugu do 3 stepena Celzijusa, dnevna temperatura -3 do 3, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.

ČETVRTAK (11. januar) – Većinom pretežno sučano vrijeme. Nešto više oblačnosti moguće na jugu zemlje. Bez padavina, javlja BH Meteo.

U četvrtak vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura -13 do -5, na jugu do 2 stepeni Celzijusa, dnevna temperatura -1 do 6, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.

U petak (12. januar) je moguć kratkotrajan prodor hladnijeg zraka sa sjeveroistoka kontinenta koji bi nam uz naoblačenje donio lokalno malo snijega ili njegovo provijanje u Bosni.

Za vikend (13./14.01.) prema trenutnim prognozama očekuje se sunčano vrijeme uz jače minuse i mraz u jutarnjim satima dok bi tokom dana uz više sunca bilo nešto ugodnije i temperature u plusu. prenosi Hayat

