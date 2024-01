Objavljena prognoza do 28. januara: Najavljeni minusi i snijeg. Evo gdje će biti najviše padavina

Druga sedmica u januaru na području Bosne i Hercegovine proteći će djelimično u zimskom ugođaju. U centralnoj i istočnoj Bosni preovladavaće pretežno oblačno vrijeme sa povremeno slabim snijegom koji će stvarati novi snježni pokrivač, kako na planinama tako i u nižim podučjima. Sredinom sedmice u kotlinama i duž riječnih tokova moguća je magla.

Na sjeveru Bosne prognozira se susnježica i kiša. Pretežno sunčano i djelimično oblačno izgledno je na jugu i jugozapadu zemlje. Temperature zraka primjerene dobu kojem se nalazimo.

Minimalne temperature zraka varirat će od -9°C do -3°C u Bosni, na području Hercegovine od -2°C do 3°C. Najviše dnevne temperature između -4°C i 1°C u Bosni, do 6°C na jugu zemlje. Predkraj sedmice na jugu maksimlane temperature moguće su i do 10°C.

U periodu od 15.01. do 22.01. prema raspoloživim sinoptičkim materijalima preovladavaće pretežno oblačno sa susnježicom ili slabim snijegom u Bosni. Na jugu zemlje uglavnom slaba kiša koja bi mogla tokom dana biti intezivnija.

Jutarnje temperature kretat će se između -6°C i 0°C u Bosni do 4°C u Hercegovini. Maksimalne očekivane temperature varirat će između -1°C i 4°C, u Hercegovini do 8°C. prenosi Radiosarajevo

Facebook komentari