Najtopliji oktobar u BiH ikada: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u novembru

Vrijeme će biti varljivo, ali sa ne puno niskih temperatura. U nastavku pročitajte detalje.

Oktobar će završiti sa nadprosječnim temperaturama zraka, ali uz nestabilno vrijeme, kišu i pljuskove koji će biti izraženiji na jugu zemlje. Ujedno, uz manjak padavina oktobar 2023. godine, će biti i najtopliji oktobar u Bosni i Hercegovini od početka službenih mjerenja.

U prvoj sedmici novembra zadržaće se nadprosječno toplo ali uz nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Izraženije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima zemlje. U centralnim, sjevernim i istočnim područjima, padavine neće izostati ali će biti znatno manje u odnosu na južna područja.

Minimalne temperature zraka varirat će od 5°C do 10°C u Bosni, na području Hercegovine do 12°C. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 15°C do 20°C u Bosni. Na jugu zemlje i do 22°C.

Nestabilno vrijeme s kišom prognozira se i u periodu od 06.11. do 11.11. Izraženije padavine moguće su na jugu i jugozapadu zemlje. Prema trenutnim sinoptičkim modelima stabilizacija vremenskih prilika izgledna je od 12.11. Jutarnje temperature kretat će se između 3°C do 8°C, na jugu zemlje do 10°C.

Maksimalne očekivane temperature varirat će između 10°C do 15°C u Hercegovini do 16°C, piše n1.

