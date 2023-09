Hrvatska će plaćati alimentaciju koju ne plaćaju roditelji: Može li BiH slijediti ovaj primjer?

Prema procjenama, u Hrvatskoj za oko 9000 maloljetne djece roditelji ne plaćaju alimentaciju, piše Jutarnji.

Ne plaćaju je u dosuđenom iznosu ili je ne plaćaju redovno, a za privremeno uzdržavanje koje bi toj djeci plaćala država godišnje će se osigurati 22 miliona eura.

Premijer Andrej Plenković prije nekoliko je dana, u sklopu prezentacije zakonskih izmjena kojima je cilj učinkovitija borba protiv nasilja nad ženama, najavio i osnivanje Alimentacijskog fonda.

Kako saznaje Jutarnji list, ne radi se o osnivanju nove, posebne ustanove, već o poboljšanju postojećeg instituta u sklopu socijalne skrbi, tzv. privremenog uzdržavanja.

“Zakon o privremenom uzdržavanju planiran je za prvi kvartal 2024. godine. Radna skupina je osnovana i radi na tekstu predmetnog zakona te u ovoj fazi ne možemo detaljnije iznositi sadržaj teksta Zakona”, odgovorili su iz Ministarstva rada i socijalne politike.

No, kako dnevnik neslužbeno doznaje iz kruga bliskog resornom ministru Marinu Piletiću, glavna je novost da će se državna alimentacija djeci isplaćivati do njihove 18. godine, a ne najduže tokom razdoblja od tri godine, kako je to sada propisano, te da će se najvjerojatnije podići i iznosi alimentacije – prema nekim informacijama, sadašnji iznosi od 86 do 112 eura mjesečno, ovisno o dobi, piše novinarka Jutarnjeg lista Kristina Turčin.

Oko 70 posto roditelja u BiH ne plaća alimentaciju

Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, zahvaljujući sudskoj praksi koja ne primjenjuje oštre sankcije, oko 70 posto roditelja ne ispunjavaju svoju obavezu izdržavanja djece.

Rješenje, na koje se godinama ukazuje, je usvajanje praksi drugih država koje funkcionišu, a to je postojanje alimentacionih fondova gdje postoje rokovi. Ako u tom roku roditelj ne izvrši svoju obavezu, alimentaciju uplaćuje država koja neodgovornom roditelju obračunava kamate koje mora da vrati u fond. Tako bi svi razmislili prije nego se odluče da svoju obavezu ignorišu.

