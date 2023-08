Od nedjelje promjena vremena, ljeto još nije “otpisano”

“Ovaj toplotni val nije neuobičajan, međutim šta je neoubičajno kod ovog toplotnog vala jeste njegova jačina, a ona se ogleda u tome da ukoliko želimo naći temperaturu zraka koja ide do nula stepeni celzijusa potrebno je popeti se na nadmorsku visinu od oko 4,5 pa i do 5 hiljada metara nadmorske visine što je u proteklim valovima bila jako rijetka pojava”, kaže meteorolog Nedim Sladić.

Uz vrućinu tu je i povećan osjećaj sparine. Građani se na različite načine “bore” sa toplotom.

Sve do nedjelje vruće i sparno. Od iduće sedmice očekuje nas osvježenje.

“Od ponedjeljka pristiže hladna zračna masa u sklopu visinske doline koja se produbljuje sa sjevera kontinenta ona povlači hladniji zrak, tako da će temperatre u BiH se vratiti u okvire uobičajnih vrijednosti za kraj mjeseca augusta“, ističe Sladić.

Što se tiče septembra mjeseca očekuju nas temerature zraka od 30 do 35 stepeni u Bosni, sunčano i toplo vrijeme, dakle ljeto još nije “otpisano”. No, činjenica je da se mijenja dužina dana, ugao sunca, i duže su noći. No, nameće se pitanje s obzirom na dosadašnje iznadprosječno toplo vrijeme hoćemo li uopšte imati pravu, hladnu zimu i obilniji snijeg.

“Neke prognoze pokazuju da bi ta zima u Bosni i Hercegovini, prema evo trenutnim pokazateljima, mada su oni kompletno irelevantni u ovoj fazi – oni upućuju na topliju zimu od prosjeka, što opet nije neko iznenađenje uzimajući fazu El Ninja koji nas očekuje ove zime”, navodi Sladić.

Po svim dosadašnjim prognozama zima bi mogla biti toplija od prosjeka. A toplo i sunčano vrijeme i sutra, kao i u nastavku sedmice praćeno iznimno visokim temepraturama zraka. Promjena vremena očekuje nas, uz padavine i osvježenje, tek iduće sedmice. prenosi n1

