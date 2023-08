U BiH do kraja sedmice sunčano i vruće, na jugu do 40 stepeni

Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake na istoku i jugoistoku Bosne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab, u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 33 do 38, na jugu do 40 stepeni.

U četvrtak 24. augusta, sunčano i vruće. Poslijepodne umjeren porast naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu do 29, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni.

U petak 25. augusta, sunčano i vruće. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 40 stepeni.

U subotu 26. augusta, sunčano i vruće. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U nedjelju 27. augusta, sunčano i vruće. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 41 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše FENA.

