U BiH i sutra s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Glavnina padavina poslijepodne i dio noći. Vjetar slab, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrjieme. U jutarnjim satima je lokalno moguć slab pljusak. Poslijepodne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi povremeno praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura će iznositi oko 12, a dnevna oko 19 °C.

Danas je u BiH pretežno oblačno vrijeme. Širom zemlje su zabilježeni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Temperature zraka u 14.00 sati iznosila je (°C): Bjelašnica 7; Bugojno 17; Zenica 19; Bihać, Tuzla 20; Neum, Sarajevo 21; Široki Brijeg 22 i Mostar 25, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,pišu Vijesti

