Meteorolog FHMZ o nevremenu: Nema mjesta za paniku

Krajinović je istakao:

“U periodu od 14:00 sati 4.08.2023. do 15:00 sati 5.08.2023. na snazi je narandžasto upozorenje zbog očekivanih jaki lokalnih pljuskova, praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Uz jači pljusak može pasti od 15 do 30 l/m² kiše, uz udare vjetra od 50 do 70 km/h.

Plitka ciklona i frontalni poremećaji sa kojima će na zagrijanu, ponegdje i pregrijanu, podlogu doći veća količina vlažnog i hladnijeg zraka, uzrok je najavljenih nepogoda. Sa zapada preko Slovenije i Hrvatskoj vlažniji i nešto hladniji zrak dolazi i do Bosne i Hercegovine i već od sredine petka nepogode se očekuju prvo na prostoru Krajine, a potom i u ostatku zemlje. Mlazna struja, koja prisutna i iznad Bosne i Hercegovine dodatno će osnažiti i ubrzati procese u nižim slojevima atmosfere.

Nestabilno vrijeme prognozira se naredna 4 dana kada su vjerovatni pljuskovi širom Bosne i Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka, tokom naredna 4 dana, većinom između 14 i 19 °C, na jugu zemlje do 22 °C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 °C, na jugu zemlje do 27 °C. Od utorka se očekuje smirivanje uz stabilnije i sunčanije vrijeme, te blagi porast vrijednosti temperatura zraka.

Preporuka je da sve aktivnosti na otvorenom prilagode vremenskim prilikama te svakodnevno prati vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave. Budite spremni da zaštitite sebe i druge te svoju imovinu.

Nema mjesta za paniku i strah, sve najavljene nepogode sasvim su uobičajene za naš klimatski prostor. Tokom ljetnih mjeseci u ovim geografskim širinama najveći rizik, meteorološke prirode, upravo su nepogode koje karakterišu jaki pljuskovi, praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetrom, a vrlo često i pojava grada. Zbog toga, nema mjesta za paniku i strah, sve smo ovo već iskusili i nadam se naučili lekcije kako se zaštiti u ovim uslovima. Sve informacije plasirane od nadležnih institucija kao što su hidrometeorološke službe, civilna zaštita ili neke druge iz sistema zaštite i spašavanja služe za podizanje svijesti o prijetnjama koje se očekuju”, napisao je Krajinović. prenosi n1

