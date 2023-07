Meteorolog: Može biti da je ljeto već gotovo za nas, moguća temperatura samo 4°C

Ovih dana aktuelne su „superćelijske oluje“, strahujemo od munja i grada, a uzdišemo i na pomen „toplotnih talasa“ koji temperaturu bacaju na 40+. I ma koliko nam neki meteorolozi objašnjavaju da je sve to ljeti normalno, sve više nam djeluje da ovo neće biti uobičajeno ljeto za nas.

U tom pravcu ide i nova prognoza Marka Čubrila, meteorologa amatera kojeg cijeli region prati na mrežama jer daje pravovremene prognoze – kaže da je moguće da smo već i završili s velikim vrućinama za ovo ljeto.

„U srijedu se sa premeštanjem hladnog fronta očekuje promjenljivo oblačno i nestabilno uz pojavu kiše i gmljavinskih pljuskova. Na severu posle podne smanjenje oblačnosti, dok bi se hladan front na jugu i jugoistoku osetio tek krajem dana i tamo bi uz osjetno više maksimume još moglo biti uslova i za vremenske nepogode. Vjetar umjeren, povremeno i pojačan sjeverozapadni, samo još na jugu prije podne jugozapdni. Dnevni maksimum od samo oko +17 nad sjevernim i delom središnjih oblasti pa do oko +33 na jugu regiona gdje će posle podne jače osjvežiti. Zatim do nedelje suho. U početku relativno svježe, posebno noću kada će se minimumi kretati od +8 do +16 stepeni Celzijusa, dok bi ponegdje po kotlinama BiH, C.Gore i Srbije mogli pasti na samo oko +4 stepena Celzijusa. Od petka dnevni maksimum u postepenom porastu i krajem sedmice bi se trebao kretati od +26 do +31 stepen Celzijusa“, najavljuje Čubrilo, a daje svoje proračune i za početak avgusta. Ponovo kiša. prenosi n1

