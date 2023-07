Ambasada SAD: Zakon o kriminalizaciji klevete šteti interesima onih koji žive u RS

Procjenjuju da su oni koji su uveli i podržali ovaj represivni zakon pomjerili Republiku Srpsku korak dalje na putu ka autoritarizmu.

“Ovo nedemokratsko zakonodavstvo služi samo u korist nastojanja vladajuće koalicije da konsoliduje vlast i izbjegne odgovornost; šteti interesima onih koji žive u Republici Srpskoj”, poručuju.

The passage today of legislation in the Republika Srpska criminalizing defamation threatens the ability of citizens to speak freely and of the independent media to report the truth, jeopardizing BiH’s democracy and its Euro-Atlantic future.

