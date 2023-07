Oluja stigla i do Sarajeva: I danas nestabilno vrijeme

Podsjetimo, oluja koja je prošla kroz Sloveniju i Hrvatsku, napravila haos i iza sebe ostavila i žrtve i povrijeđene stigla je i u BiH i nastavila činiti isto.

Brčko, Doboj, Bosanski Brod, Banjaluka, Tuzla, Zenica, Maglaj, Teslić, Bijeljina, Lukavac, Modriča…

Brojni bh. gradovi jučer popodne su pogođeni jakim nevremenom.

Snažan vjetar nosio je stabla i krhotine kuća i zgrada u Banjaluci.

Pogođena su mjesta u okolini Vranduka, 15 kilometara od Zenice. Padao je grad, a led je bio veličine loptice.

Snažan vjetar u Lukavcu je nosio krov zgrade suda, a osujni vjetar napravio je haos i po ulicama Brčkog. Smrtno je stradala i jedna žena. Više od 20 osoba je povrijeđeno.

Posljedice nevremena, jakog vjetra i leda, zabilježene su i u okolini Maglaja gdje je na području Šija došlo do pada stabla drveta na magistralni put M-17 zbog čega je bilo otežano odvijanje saobraćaja.

Nevrijeme je pogodilo i Tuzlu. Kiša praćena snažnim vjetrom ostavila je iza sebe polomljene grane po tuzlanskim ulicama i probleme u saobraćaju.

Ljekarsku pomoć zbog povreda zatražilo je više od 10 lica na području Bijeljine gdje je preko 5.000 domaćinstava ostalo bez električne energije.

I danas nestabilno

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni očekuje djelomično vedro i nestabilno vrijeme.

“Jače grmljavinsko nevrijeme se očekuje u jutarnjim satima, s tim što lokalnih pljuskova može biti veći dio dana”, upozorili su.

U Hercegovini i jugozapadu Bosne će se zadržati pretežno sunčano vrijeme.

“Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini i jugozapadu Bosne jugozapadnog smjera. U većem dijelu Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje od 34 do 38°C”, navode iz FHMZ-a, pišu Vijesti.ba.

