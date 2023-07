U Bosni danas oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano

U Bosni se danas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove, u jutarnjim satima, sa maglom i niskim oblacima.U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 33 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni,piše Avaz

