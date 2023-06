Zašto su u BiH lijekovi najskuplji u regiji; Vukić: Love u mutnom, razlika u marži između entiteta je sedam posto

Porezna stopa za lijekove u našoj zemlji (17 posto) daleko je najveća u okruženju, čak više od tri puta veća od nekih zemalja kao što su Hrvatska i Sjeverna Makedonija,piše Faktor.

Ogroman profit

Pored najveće stope PDV-a, BiH, posebno Federacija BiH, ima i najveće marže na lijekove (FBiH – 25 posto, RS-18 posto), koje veletrgovcima i maloprodajnim lancima apoteka omogućavaju ogroman profit, navode iz Udruženja građana “Misli dobro” koji godinama ukazuju na ovaj problem.

Najviše, naravno, trpe pacijenti i to oni sa najtežim dijagnozama, poput onkoloških, ali i penzioneri, koji su prinuđeni lijekove kupovati bez obzira na njihovu cijenu.

U protekloj 2022. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOIR)FBIH, ukupno je platio 19.702.857 KM troškova PDV-a na lijekove i potrošni medicinski materijal.

Njihov stav je “da je potrebno smanjiti PDV na lijekove, kao što je to urađeno u zemljama u okruženju, te ukinuti PDV na donirane lijekove”.



– Ukoliko se mora zadržati ista stope PDV-a za lijekove, potrebno je iznaći način da se sredstva uplaćena od strane zdravstvenih ustanova i zavoda zdravstvenih osiguranja za PDV, vrate u sistem zdravstva sve u cilju bolje zdravstvene zaštite naših osiguranika – naveli su iz ZZOIRFBiH.

Da treba smanjiti stopu PDV-a na lijekove i ukinuti na donirane, saglasne su i Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH, i Vlatka Martinović, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koje su razgovarale o unapređenju zdravstvenih usluga u većem bh. entitetu.

Đenan Đonlagić, delegat Demokratske fronte u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kaže kako bi uvođenje snižene stope PDV-a na lijekove moglo imati smisla ako će to zaista umanjiti i njihovu maloprodajnu cijenu za krajnje korisnike.

– Danas, PDV od 17 posto na lijekove vjerovatno je najviši u regiji. Posebno je ovo važno, primjera radi, u slučaju lijekova za najteže bolesti – ističe Đonlagić.

A da bi ova aktivnost bila uspješno i završena, neophodno je, kaže Đonlagić, da to vodi državno Ministarstvo finansija i trezora i Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

– Bez ovoga, samo će se uzalodno trošiti vrijeme i populistički pričati. Dakle, bez Vijeća ministara BiH i UIOBiH, ovo neće proći – zaključuje Đonlagić.

Saša Magazinović

Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kaže “kako generalno podržava uvođenje diferencirane stope PDV-a”. Dodaje da je SDP do sada nekoliko puta inicirao izmjenu, ne samo za lijekove”.

– Aranžman sa MMF-om je u to vrijeme bila prepreka. U posljednje vrijeme je prepreka negativan stav Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO). Ipak, krajem prošle godine je u oba doma državnog parlamenta usvojen zakon i bez obzira na to što je bio temporalnog karaktera, pokazatelj je da je moguće. U svakom slučaju, diferencirana stopa PDV-a je nešto što podržavam, ali kao sistemsko rješenje koje bi obuhvatilo veći broj proizvoda – navodi Magazinović.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja ima samo jednu standardnu poreznu stopu koja se primjenjuje na sve proizvode, dobra i usluge, uključujući i lijekove.

Za razliku od naše, ostale države u regiji imaju opću poreznu stopu i posebnu povlaštenu stopu po kojoj se, pored drugih stvari, tretiraju i lijekovi.

Fond zdravstvenog osiguranja RS-a na svojoj Facebook stranici objavio je tabelu iz koje se može vidjeti kolika je opća porezna stopa i stopa na lijekove u BiH i zemljama regije.

Uroš Vukić, projekt menadžer u Udruženju građana “Misli dobro”, kaže “kako stopa PDV-a ustvari i nije toliki problem, koliki problem pričinjava, prije svega, Pravilnik o cijenama lijekova koji donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH”.

– To je krovni dokument u BiH. Njime je definisana veleprodajna marža na osam posto, dok je to u zemljama regije šest posto. Po tome u startu imate smanjenu cijenu lijekova za dva posto. Problem su i maloprodajne marže. Primjera radi, u FBiH ona je 25 posto, u Republici Srpskoj 18 posto. Imamo kao neko jedinstveno tržište, a razlika u maloprodajnoj marži je sedam posto. To nije normalno i tu sasvim sigurno neko pronalazi način da lovi u mutnom. Bilo bi dobro i da se stopa PDV-a smanji, ali time ne bismo dobili ništa. Dobili bismo manje prihoda od PDV-a, ali bi samim tim dobili i manje zavodi zdravstvenog osiguranja, bolnice… To je presipanje iz šupljeg u prazno, što bi narod rekao. Ako uzmemo u obzir da je tržište lijekova milijardu KM, kad bismo spustili PDV na nulu, izgubili bismo 170 miliona KM – pojašnjava Vukić.

Pravilnik o cijenama lijekova

Ujednačavanjem Pravilnika sa zemljama u regiji građani BiH dobili bi, dodaje Vukić, niže cijene lijekova za 10 posto.

– Mi smo pokrenuli proceduru, čak je Nadzorno tijelo Agencije za lijekove donijelu odluku da se ide u izmjenu Pravilnika. Međutim, sve je stalo, vjerovatno pod pritiskom lobija. Vidjet ćemo šta će po tom pitanju napraviti nova direktorica Agencije Nataša Grubiša – dodaje Vukić.

Marin Crnogorac

Marin Crnogorac, predsjednik Ljekarske komore FBiH, kaže kako su oni svoj stav o ovoj temi izrekli još prije dvije godine, a to je da bi PDV na lijekove i još neke životne namirnice, trebalo potpuno ukinuti.

– Prošle sedmice državni parlament donio je odluku da se ukine PDV na doniranu hranu. Isto to je trebalo uraditi i na donirane lijekove, ali i na sve ostale lijekove. To je stav naš, magistara farmacije – dodaje Crnogorac.

Gordan Muzurović

Gordan Muzurović, predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze u Kantonu Sarajevo i predstavnik mreže pacijenata “Pravo na lijek u Federacije BiH”, navodi kako bi smanjenje stope PDV-a na lijekove i njegovo ukidanje na donirane popravilo status pacijenata, ali i zdravstveni sistem u cjelini.

– To je davno trebao biti logičan potez onih koji odlučuju. Ulaganje u zdravstvo nije trošak nego investicija, a investicije podrazumijevaju upravo takve poteze – kazao je Muzurović.

