U Sarajevu danas memorijalna šetnja za Azru Spahić i Almu Suljić: “Nikada nećemo dopustiti da budu zaboravljene”

Šetnja do mjesta stradanja mladih djevojaka Alme Suljić i Azre Spahić kreće danas s početkom u 18 sati ispred Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Objavu Medicinskog fakulteta prenosimo u cijelosti:

– Sve nas je zatekla vijest o tragičnom završetku višesedmične borbe naše drage kolegice dr. Alme Suljić. To je već drugi, prerano ugašeni život vrijednih članova naše zajednice.

Mi, njihove kolegice i kolege, nikada nećemo dopustiti da Azra i Alma budu zaboravljene. Svim silama ćemo se truditi da ova dva tragično prekinuta života budu motiv da se dese velike promjene koje će spasiti druge živote.

Znamo da je to ono što bi one uradile da se isto desilo nekome od nas. U znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić, Udruženje studenata medicinskog fakulteta u Sarajevu USMF i Udruženje studenata medicine u BiH BoHeMSA BoHeMSA – Bosnia and Herzegovina organizuju memorijalnu šetnju do mjesta nesreće.

Šetnja do mjesta stradanja naših kolegica kreće u nedjelju, 25. juna u 18 satiispred Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Sve vas pozivamo da nam se pridružite i da zajedno odamo počast našim kolegicama onako kako to i zaslužuju – saopćili su s Medicinskog Fakulteta u Sarajevo.

Podsjetimo, njih Azru, Almu i i još jednu djevojku kobnog 26. maja udario je automobilom mladić Armin Berberović na Marindvoru u večernjim satima. Mlada doktorica Azra Spahić preminula je na licu mjesta, a Alma Suljić bila je smještena u bolnici na KCUS-u. Nažalost, bitku za život je izgubila.

Treća djevojka je tada zadovila povrede i otpuštena je na kućno liječenje.

