Veličanstven prizor: Spojen most Počitelj na Koridoru 5C!

U toku su radovi na relativno kratkom i zahtjevnom dijelu trase od tunela Počitelj do mosta Počitelj, a trasa autoceste od Zvirovića kod Međugorja do tunela Počitelj, kao i od mosta Počitelj do tunela Kvanj je završena.

Novih 20 kilometara autoceste bi trebalo biti gotovo na jesen, ali dionica od Počitelja do tunela Kvanj bit će neupotrebljiva sve dok se ne izgradi dionica od tunela Kvanj do Bune kod Mostara.

Jutros je Youtube kanal 4Life objavio novi video sa gradilišta u Počitelju kojeg možete pogledati u nastavku:

