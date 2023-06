U BiH i sutra nestabilno vrijeme

U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i dalje nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući prolazni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U Sarajevu sutra djelomično vedro. U poslijepodnevnim satima je moguć pljusak sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, najviša dnevna oko 24 stepena.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje je registrovana kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Temperature zraka u 14:00 sati: Bjelašnica 6 stepeni; Ivan Sedlo 16; Livno 19; Mostar, Sarajevo i Široki Brijeg 20; Bugojno, Drvar i Neum 21; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Sanski Most, Trebinje, Tuzla i Zenica 23 i Doboj 24 stepena, saopćeno je iz FHMZBiH,pišu Vijesti

Facebook komentari