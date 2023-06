BEZ VEĆIH PROMJENA NI NAREDNIH DANA: KIŠA, PLJUSKOVI I GRMLJAVINA ĆE OBILJEŽITI POČETAK RADNE SEDMICE

U ostatku dana naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni uglavnom istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Ponegdje je moguća slaba grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C. prenosi hayat

