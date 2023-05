Nedim Sladić nije optimističan ni za juni: “Na dobro sve okrenulo”

Nedim Sladić, mladi metereolog nije baš optimističan kad je riječ o vremenskim prilikama u BiH.

“Nažalost, stabilizacije vremena i dalje nema, a modeli u mnogim primjerima nisu precijenili padavine. Ni juni mi sa ovog stajališta i postavke globalne cirkulacije ne ulijeva neku nadu. Na dobro sve okrenulo”, napisao je bh. meteorolog.

Federalni hidrometereološki zavod za prvi juni najavljuje u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije prije podne. Širom zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno pljuskovi mogu biti i obiliniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

