Escobar: Situacija u BiH ohrabrujuća po tome što smo imali uspješne izbore

“Počeću tako što ću reći da je dijalog između Srbije i Kosova jedinstven za Srbiju i Kosovo. Ne uključuje druge strane. Sada su druge strane zainteresovane jer to stvara mogućnosti za unapređenje regionalne stabilnosti. Ali mi ne želimo da ponovo kreiramo model koji imamo u Bosni i koji je stvoren za Bosnu”, kazao je Escobar.

Prema njegovim riječima SAD su ohrabrene posljednjim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, posebno je istakao nove glasove i lidere u strukturi vlasti.

“Situacija u Bosni je, rekao bih, ohrabrujuća po tome što smo imali uspješne izbore. Ti izbori su proizveli vlade na državnom nivou, a sada i na nivou Federacije koje su se formirale brže nego što su ikad formirane, koje unose nove glasove i još jednu generaciju lidera u strukturu vlasti, što je nešto što je bilo jako potrebno u Bosni. Stoga se radujemo radu s novom vladom na državnom nivou i novom vladom Federacije na unapređenju ciljeva stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i euroatlantskih integracija“, zaključio je Escobar.

Kada su u pitanju pregovori Beograda i Prištine, Escobar je izrazio optimizam istovremeno govoreći i o pravno obvezujućoj formi sporazuma koji je ranije postignut.

“Imamo pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova o normalizaciji, a juče se razgovaralo o primeni tog sporazuma. Sada implementacija počinje formiranjem asocijacije opština sa srpskom većinom. To je zaista bio intenzivan fokus diskusije u kontekstu dijaloga uz posredovanje EU, a razgovaralo se o važnim elementima. A sada je na glavnim pregovaračima da krenu naprijed i počnu s izradom statuta. Očekujemo da će se u naredne dvije sedmice glavni pregovarači sastati i ponovo razgovarati o ovom procesu. Ovaj proces je veoma važan i veoma je važno da dve strane, posebno Kosovo, shvate ovaj proces ozbiljno i krenu na ubrzan način da se to uradi, da se dve strane dogovore da to stave na parlamentarnu reviziju i zakonski pregledati kako bi se uvjerili da je nepovratan i da je središnji dio normalizacije. Takođe, željeli smo da razgovaramo o nekim od uslova odnosa između manjinskih zajednica na Kosovu i centralne vlasti“, stav je američkog zvaničnika.

Escobar je dodatno pojačao ovaj stav ističući da Evropska unija i Sjedinjene Države su veoma fokusirane na to da ovaj sporazum, na kojem smo veoma naporno radili, postane stvarnost, a ta stvarnost počinje udruživanjem, normalizacija je usredsređena na prava manjina, posebno srpskih, na Kosovu. prenosi n1

