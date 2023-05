Prvomajska budilica na ulicama Mostara

Budnicom su poželjeli dobro jutro svim Mostarcima i izvodeći poznata djela zabavne muzike čestitala građanima 1. maj, Međunarodni praznik rada.

Promenada je krenula jutros u 6 sati ispred Doma herceg Stjepana Kosače, zatim Ulicom kneza Mihaila Viševića Humskog, prema raskrsnici kod Doma zdravlja, zatim ravno prema i preko Staroga mosta do izlaza na Ulicu maršala Tita.

Nastavila je Ulicom maršala Tita do raskrsnice kod bivše robne kuće ”Razvitak”, zatim preko Trga Musala do raskrsnice sa Šantićevom ulicom, pa dalje do raskrsnice kod hotela ”Ero”.

Promenada se nastavila Ulicom dr. Ante Starčevića, Ulicom kralja Tomislava i Ulicom kardinala Stepinca te je završila na Trgu hrvatskih velikana – Rondo, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari