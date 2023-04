Potpisan sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva u FBiH

Sarajevo

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je potpisan sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u entitetu Federacija BiH, javlja Anadolija.

Ovaj sporazum garantuje primjenu kolektivnog ugovora do kraja tekuće godine.

Sporazum su potpisali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić i predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić.

Džindić je istakao da bi bilo dobro da se kolektivni ugovor potpiše na duži vremenski period.

“S obzirom da smo još uvijek u periodu inflacije i da je cijena energenata još uvijek nestabilna, zajedno smo odlučili da prolongiramo ugovor do Nove godine. Imamo kolektivni ugovor koji je na snazi. U ovom kolektivnom ugovoru samo rekli da ćemo od 1. novembra početi sa pregovorima i iznaći snage da se ispregovara ono što je nabolje za poslodavca, ali i radnike, i da se takav ugovor potpiše na duži vremenski period. Svjesni smo pozicije rudara u svim rudnicima u Federaciji BiH. Još uvijek se nadam da ćemo u narednom periodu smoći snage i napraviti ugovor na duži period koji će biti na obostrano zadovoljstvo”, kazao je Džindić.

Lačić je izjavio da je važno da su uspjeli produžiti važenje ugovora.

“Zadovoljan sam što smo došli do rješenja u ovom periodu kada ne znamo da li ćemo imati ovu trenutnu Vladu ili sljedeću. Produžili smo važenje ovog kolektivnog ugovora, koji je ustvari sporazum. Nadam se da će sljedeći put kolektivni ugovor biti ispregovaran i da će trajati najmanje dvije godine i koji će dati dostojanstvo svakom rudaru”, rekao je Lačić te dodao:

“Svjesni smo u sindikatu da dolaze teška vremena. Mi smo spremni da odbranimo svaki rudnik i svako radno mjesto, a kolektivni ugovor je najučinkovitiji, koji je po mjeri svakog rudara.”

Husić je naglasio da sporazum u ovom momentu nudi kvalitetno rješenje.

“Mi danas imamo sporazum koji garantuje primjenu kolektivnog ugovora do kraja tekuće godine. Mi smatramo da kroz ovaj sporazum imamo kvalitetno rješenje koje će biti na snazi do kraja godine. Ostaje u primjeni to linearno povećanje osnovne plate u visini od 230 KM, koje je usaglašeno u maju 2022. godine i ostaje u primjeni procentualno povećanje neto satnice od 11 posto koje je u primjeni od 1. januara 2023. godine”, rekao je Husić.

Istakao je također da su potpuno spremni za pregovarački proces koji bi trebao krenuti početkom novembra.

“Sindikat radnika rudnika u Federaciji BiH ima spreman prijedlog sadržaja kolektivnog ugovora koji bi bio na snazi od 1. januara 2024. godine, u naredna 24 mjeseca”, kazao je Husić.

