U SRIJEDU OPET SNIJEG! METEOROLOZI OBJAVILI PROGNOZU DO 9. MAJA

U srijedu moguće je da kiša na visokim planinama pređe u susnježicu i snijeg.

Od četvrtka (27.04.) stabilnije vrijeme. Preovladavat će malo do umjereno oblačno i sunčano. Smanjenje oblačnosti uslovit će i osjetni pad jutarnje temeperature zraka. Mraz je moguć na većim nadmorskim visinama. Dnevne temperature većinom oko dvadeset stepeni.

Od subote novo naoblačenje i povećana vjerovatnoća za nove padavine.

U nedjelju izgledi za kišu su veći u odnosu na subotu.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 5°C do 11°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 14°C. Najviše dnevne temperature pretežno između 10°C i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Sredinom radne sedmice minimalne temperature od 1°C do 6°C, u Hercegovini do 9°C.

Početak prve sedmice mjeseca maja prema dostupnim prognostičkim materijalima proteći će u stabilnijim vremenskim prilikama u odnosu na dane vikenda.

Tokom dana postojat će uslovi za kratke pljuskove praćene grmljavinom. Uslovi za kišu u Bosni će se povećavati prema sredini sedmice a zatim se očekuje nešto stabilnije vrijeme.

Jutarnje temperature oscilirat će pretežno između 6°C i 11°C u Bosni do 14°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 14°C i 19°C u Bosni, u Hercegovini do 21 stepeni. prenosi hayat

Facebook komentari