U KS 2022. rođeno 4.047 djece, negativan prirodni priraštaj

Od devet općina Kantona najviše novorođenčadi je bilo na području Općine Novi Grad 1.083, koja je i najmnogoljudnija općina u Kantonu, zatim Ilidži 722, Novom Sarajevu 604, Centru 506, te Vogošći 341 i na području Starog Grada, u kojem je rođeno u prošloj godini 307 djece.

Na području svih općina Kantona u prošloj godini umrla je 4.601 osoba, tako da je u 2022. godini u Kantonu Sarajevo zabilježen negativan prirodni priraštaj i iznosio je minus 554.

U prošloj godini od ukupnog broja umrlih 2.295 su bili muškarci, a 2.306 žene. Najveći broj umrlih registrovan je na području Novog Grada 1.241, te Centra 769 i Novog Sarajeva u kojem je umrlo 760 osoba.

Na Ilidži je u prošloj godini umrla 661 osoba, u Starom Gradu 510, Vogošći 267 i Hadžićima 262 osobe, podaci su Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.

Najveći negativan prirodni priraštaj u 2022.godini zabilježila je Općina Centar minus 265, Stari Grad 203, te Novi Grad minus 165, Novo Sarajevo minus 156, dok je pozitivan prirodni priraštaj zabilježen u Ilijašu plus 118, Vogošći plus 74, na Ilidži plus 61 itd…

U prošloj godini na području Kantona Sarajevo zaključeno je 2.270 brakova, najviše u Novom Gradu 576 i na Ilidži 443.

U 2022. godini ukupno je razvedeno 166 brakova, najviše u Novom Gradu 57, te u Novom Sarajevu 31, na Ilidži 23 i u Centru, gdje su razvedena 22 braka, piše FENA.

