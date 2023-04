SNIJEG STIŽE U BIH! ČEKAJU NAS LOKALNI PLJUSKOVI I TEMPERATURE DO 17 STEPENI!

Na vrhovima planinana je moguć slab snijeg. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 17 °C.

Za ponedjeljak, 17. aprila, meteorolozi prognoziraju oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 °C.

U utorak, 18. aprila, preovladavat će oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 °C.

Prema prognozi, u srijedu, 19. aprila očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Prema kraju dana prestanak padavina. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 °C, podaci su Federalnog hidrometerorološkog zavoda BiH. prenosi hayat

