Općina s najviše goveda u BiH nema svoju mljekaru

Tomislavgradski kraj je odavnina poznat po stočarstvu. Trenutno broji oko 10 hiljada grla goveda, šest hiljada ovaca i 1.500 koza s tendencijom rasta, jer je kozlarstvo tek u začetku. No, današnje brojke nisu ni blizu nekadašnjim. Ipak, ova općina je vodeća u Bosni i Hercegovini po broju goveda i jedna je od najvećih proizvođača kravljeg mlijeka na području Federacije BiH, piše Agroklub.

U potrazi za poslom i boljim uvjetima života, sve više mladih napušta našu zemlju, pa tako i ovaj kraj, koji je inače poznat i po iseljavanju stanovništva. No, ima i onih koji se vraćaju ili odluče ostati i pokrenuti vlastiti posao.

Ostali na djedovini

Takav primjer je mlada obitelji Stipana Andrića iz Mrkodola, koja je umjesto odlaska u inozemstvo odlučila ostati na djedovini i baviti se stočarstvom, točnije uzgojem muznih krava. Ovaj 26-godišnji domaćin u rodnom gradu vidi svoju budućnost, pa je tako uz pomoć oca, koji je cijeli radni vijek od 30 godina proveo u Austriji, pokrenuo vlastiti posao.

Na farmi “Nozdrac” godišnje proizvedu 130.000 litara mlijeka

“Želja nam je bila da ostanemo, da nešto napravimo ovdje, i moja i njegova, tako smo se odlučili za uzgoj muznih krava. U to smo uložili novac i ostali tu raditi”, kaže Stipan iz Farme “Nozdrac” Mrkodol.

Na farmi je trenutno 60 grla. Godišnje se proizvede oko 130 tisuća litara mlijeka koje otkupljuje jedna livanjska mljekara. Premda posao iziskuje svakodnevan težak fizički rad, kad se voli i može se živjeti od njega, onda ništa nije teško, priča nam Stipan.

“Ustajanjem u pola šest, i posebno sad kad je proljeće i radovi su u polju i na farmi, od šest do šest najmanje se radi. To je posao koji radiš svaki dan 24 sata, moraš voljeti da bi radio i imaš obavezu svaki dan. A da je teško nije, nije onome koji to voli”, kaže naš sugovornik.

15 miliona litara godišnje

Na području općine Tomislavgrad dnevno se proizvede oko 40 tisuća litara, a godišnje oko 15 milijuna litara kravljeg mlijeka. Vodeći je po proizvodnji mlijeka u Federaciji, a najveći proizvođač u Kantonu 10. Unatoč tim činjenicama, ova lokalna zajednica nema svoju mljekaru.

Stoga svo mlijeko koje se proizvede ovdje, otkupljuju susjedne općine. Prema riječima Marka Bakovića, agronoma u Odjelu poljoprivrede Tomislavgrada, izgradnja mljekare u ovoj općini imala bi višestruku korist za sve, ali za sada nema konkretnog plana, osim inicijative koja odavno postoji.

“Za proizvođače je najvažnije da imaju siguran otkup i dobru cijenu. Međutim, kao strateški plan bolje bi bilo da imamo svoju mljekaru, da se to mlijeko ipak prerađuje u našoj općini. To bi značilo nova radna mjesta, kako u proizvodnji, tako i u prodaji. Istovremeno bi to bila jedna nova firma koja bi prerađivala vlastitu sirovinu koju proizvodi i imali bi višestruku korist”, dodaje Baković.

Posljednjih 10-tak godina, kažu u Općini, dosta se mladih obitelji počelo baviti stočarstvom, premda to nije ni blizu nekadašnjih brojki. Prostrano Duvanjsko polje idealno je za uzgoj stoke i proizvodnju stočne hrane, a predstavnici lokalnih vlasti se nadaju da će pozitivni primjeri poput Stipanovog, mnogima biti poticaj da se odluče na to, piše Agroklub.

