Zbog vjetra na području istočne Hercegovine i većini područja Bosne na snazi žuti meteoalarm

Zbog jakog vjetra na području istočne Hercegovine, jugoistočne, istočne, sjeveroistočne, sjeverne, sjeverozapadne i jugozapadne Bosne na snazi je žuti meteoalarm.

Tako se na području livanjske regije očekuju udari vjetra između 40 i 60 kilometara na sat zbog čega je na snazi žuti meteoalarm.

Istovremeno na području banjalučke, fočanske, prijedorske, trebinjske i višegradske regije očekuje se mjestimično pojačan vjetar sa udarima većim od 11metara u sekundi (40 kilometara na sat).

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana jače naoblačenje praćeno kišom. Padavine se najprije očekuju u južnim i jugozapadnim područjima, a tokom noći i u ostatku zemlje.

Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a najviša dnevna od 15 do 22 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana naoblačenje, a tokom noći se očekuje i kiša.

Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 17 stepeni Celzijusa, piše BHRT.

