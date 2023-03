Sladić o nagloj promjeni vremena za vikend: Koliko ćemo se još grijati i kada će ponovo otopliti?

Kako za N1 izvještava omiljeni bh. meteroolog Nedim Sladić, u subotu će se preko naših krajeva premjestiti fronta, zahvatajući u ranim jutarnjim satima subote veći dio sjeverne Bosne i potom se do prijepodneva širi na veći dio centralne Bosne i sjeverne Hercegovine donoseći kišu, tokom dana i na jug Hercegovine. Pad temperature zraka će usloviti da kiša na nadmorskim visinama iznad 1000 metara nadmorske visine tokom dana prelazi u susnježicu i snijeg. No, u pozadini prolaska fronte jača zračni pritisak zbog kojeg će prema kraju dana najprije na sjeverozapadu padavine prestati uz postepeno smanjenje naoblake koje se u noći širi i na ostatak zemlje. U odnosu na petak, temperature zraka će biti za deset do petnaest stepeni niže u odnosu na petak, i uglavnom u rasponu od 4 do 10, na jugu do 14 °C. Stoga, neka toplija garderoba bude negdje pri ruci, pišu N1.

U nedjelju stabilnija vremenska slika, ali zbog vedre noći, jutro će biti hladno – od -4 do 2, na jugu do 6 °C, što će višim područjima centralne i istočne Bosne usloviti pojavu slabog prizemnog mraza. Danju uglavnom pretežno sunčano uz temperature zraka unutar biometeorološke granice svježine – većinom od 5 do 11, na jugu do 15 °C, s tim da će u Hercegovini zapuhati umjerena bura koja će stvarati subjektivni dojam niže temperature zraka. No, bez obzira na sve, prijatno za jednu ugodnu nedjeljnu laganu šetnju na čistom zraku.

U ponedjeljak će brzo sjeverni vjetar smijeniti novo jugo s kojim temperature zraka ponovo su u porastu, a uz duže sunčane intervale dnevne temperature zraka su u rasponu od 14 do 20 °C. Možemo reći slobodno – prava temperaturna klackalica.

Ako gledamo s aspekta sreće, odahnut će najprije oni koji su sa ionako preskupim energentima pri kraju. Razumljivo i s jedne i s druge strane – jedni na gubitku, drugi na dobitku – ili po narodnoj – “dok jednom ne svane, drugom ne smrkne“. E, divno li bi bilo da svane na obje strane, ali ovog puta neko definitivno mora da gubi, a neko da dobije – a koplje će se prelomiti na skijaške centre.

No, možda ono najbitnije jeste sljedeće – naznaka za jači povratak zime za sada nema, tvrdi Sladić.

