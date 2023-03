NI MART NIJE ŠTO JE NEKAD BIO: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 14 dana

Do 10. marta na zapadu, sjeveru, istoku te u centralnim predjelima Bosne kiša slabog intenziteta moguća je samo povremeno, dok se u istom periodu na jugozapadu Bosne te u Hercegovini očekuju češći pljuskovi.

Od 11. marta do 21. marta širom Bosne i Hercegovine izgledni su povremeni pljuskovi.

Topliji zrak koji pristiže sa juga diktirat će temperaturni režim tokom narednih 15 dana, a prognozirane vrijednosti očekuju se iznad prosjeka za ovo doba godine. Tokom jutra minimalne temperature kretaće se od 4 do 9 u Bosni, na jugu zemlje do 12°C, a najviše dnevne u Bosnu između 11 i 16°C, na jugu zemlje od 13 do 18°C. prenosi novi

Facebook komentari