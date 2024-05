Stižu nam pljuskovi i grmljavine: Ove dijelove BiH će najviše pogoditi

Zbog najavljenih pljuskova praćenih grmljavinom na području Hercegovine, centralne, istočne, sjeveroistočne, sjeverozapadne i jugozapadne Bosne na snazi je upozorenje.

Tako se na području livanjske, mostarske, sarajevske, tuzlanske, fočanske, trebinjske te višegradske regije očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom.

Istovremeno, na području banjalučke i prijedorske regije očekuju se lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode.

– Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ).

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Sunčanije će biti u prvom dijelu dana. Očekuje se slab vjetar, južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20, na sjeveru do 22, a dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 29 stepeni Celzijusa, prneosi Novi

