Vremenska prognoza za narednih 15 dana

Preovladavaće pretežno oblačno, a malo sunčanih intervala izgledno je u drugom dijelu sedmice. Povremene padavine često će biti na granici između kiše i snijega, u centralnim područjima Bosne i Hercegovine. Pri tome, naročito u višim predjelima može doći do formiranja dodatnog snježnog pokrivača.

U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekivane padavine biće u obliku kiše.

Jutarnje temperature zraka varirat će od -3°C do 3°C u Bosni, na jugu Hercegovine od 6 do 10°C. Najviše dnevne temperature između 0°C i 5°C, na jugu zemlje do 12 stepeni. Pred kraj sedmice očekivane maksimalne temperature dosezaće do 15 stepeni.

U periodu od 06.03. do 13.03. ponovo slijedi razdoblje nestabilnih vremenskih prilika. Kiša će biti izraženija u zapadnim i južnim područjima naše zemlje. Temperature zraka u porastu, a slab mraz se prognozira samo u centralnim i istočnim područjima,Slobodnabosnapiše

Jutarnje temperature osciliraT će u rasponu između -1°C i 5°C u Bosni do 8°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 4°C i 10°C u Bosni u Hercegovini do 13°C.

Facebook komentari