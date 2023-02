PADAVINE PRESTAJU: STIŽE LI NAM OD PONEDJELJKA RANO PROLJEĆE?

Danas je bilo zadnje u nizu veoma hladno jutro uz deblje minuse, narednih dana malo po malo toplije.

Sutra (12.02.) prolazno fronta uz naoblačenje i nerijetko malo padavina. Od ponedeljka stabilnije i kako sedmica bude odmicala sve toplije vrijeme. Zatopljenje će se najviše osjetiti u toku dana po porastu dnevnih temperatura. Jutra ostaju hladna uz mraz, ali dosta blaže u odnosu na protekle dane.

NEDJELJA

Od jutarnjih sati naoblačenje iznad većeg dijela zemlje, uz oblačniju noć tako će i minusi popustiti i biće toplije nego zadnjih noći. Uz oblačnost pristižu padavine, najrpije na sjever i sjeveroistok Bosne, a do sredine dana i nad veći dio zemlje. U Hercegovini i krajnjem zapadu Bosne najmanje padavina, gdje bi one uglavnom i izostale. U ostatku zemlje prolazno slabe do lokalno umjerene. Što se samog karaktera padavina tiče, one će u višim brdsko-planinskim krajevima biti u obliku snijega, a u nizinama na granici kise i susnjezice. U poslijepodnevnim i večernjim satima slabljenje i prestanak padavina posvuda.

PONEDJELJAK

Uz priliv toplijeg vazduha po visini tako će doći do pojave temperaturne inverzije. Mnoge kotline i nizine očekuje maglovito prijepodne, dok bi se u toku dana magla razilazila uz pretezno suncano vrijeme. Nešto više oblačnosti se moze zadrzati u dijelu sjeverne i sjeveroistocne Bosne. Jutro prohladno uz temperature -4 do 2C, u višim krajevima hladnije. Dnevne temperature od 5 do 12C, nešto hladnije u krajevima uz dugotrajnu maglu.

U nastavku naredne sedmice nastavlja se stabilno vrijeme. Jutra često maglovita i prohladna a danju pretezno suncano i ugodnije. Svakim danom sve više dnevne temperature, naročito u durgom dijelu naredne sedmice. prenosi hayat

