Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -5, na jugu do 1 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 0 (nula), na jugu do 6 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno sa slabim snijegom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -8, a najviša dnevna oko -4 stepena, piše BHRT.

