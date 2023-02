Stiže preokret: Najavljeni su kiša i snijeg, a za vikend…

Dnevna temperatura danas će se kretati od 4 do 10, na jugu zemlje do 13 °C, ali…

Jutros u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne ima magle ili niske naoblake.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -5; Drvar, Sanski Most -4; Bugojno, Zenica -3; Bihać, Sarajevo -2; Ivan Sedlo, Livno, Tuzla -1; Široki Brijeg 1; Stolac 3; Gradačac, Mostar 5; Neum 8.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveroistoku Bosne. U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuju kiša u nizinama, a u višim područjima i na planinama snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje do 13 °C.

U Sarajevu sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje poslije podne. U večernjim satima se očekuje kiša. Dnevna temperatura oko 4 °C.

U petak u Bosni preteženo oblačno vrijeme, a u Hercegovini uglavnom sunčano, uz postepeno naoblačenje. U večernjim satima u Bosni u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 13 °C.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama se očekuje kiša ili susnježica, a na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 13 °C.

Za drugi dan vikenda prognozirano je pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje. Na jugu Hercegovine uglavnom sunčano. Slaba kiša ili snijeg su mogući ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od -4 do 2, na jugu zemlje do 8 °C.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini uglavnom sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne je moguće povremeno provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od -4 do 2, na jugu zemlje do 6 °C.

Facebook komentari