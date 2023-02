Mesić: Više je ginulo u Bosni dnevno, nego sada u Ukrajini za mjesec dana

Godina dana kako ste uputili javni “apel za spas BiH”? Da li vas je iko čuo?

“Ja se nadam da su čuli, ali ne znam da li smo postigli ono što sam želio. Želio sam da se otvori jedna rasprava, da se reaguje i shvati da BiH živi i mora živjeti i da je Dejtonski sporazum bio nešto što je zaustavilo rat, a sada treba graditi društvo”.

“BiH sada nije u prvom planu međunarodne zajednice. Vidite i sami šta se sve događa. Niko se nije nadao da će buknuti rat na ukrajinskom prostoru i očito da su svjetski lideri zaokupljeni tom ratnom situacijom. Polazim od toga da nije dovoljno samo naoružavati Ukrajinu. Tamo je otišlo milijuni tona eksplozivnih sredstava, tenkova. Šta slušamo, slušamo koliko je ubijenih Ukrajinaca i Rusa, to su vijesti koje nas opterećuju. Bilo bi bolje da čujemo kako nametnuti mir u Ukrajini? Ovaj rat se ne vodi valjda do zadnjeg Ukrajinca, ili Rusa?“, kazao je Mesić.

Ko želi mir?

“Svijet mora nametnuti mir. Kuda ovo vodi? Vi znate kad je Milošević išao u rat, on je imao cilj da uzme 63 posto BiH, imao je cilj da dođe do prvobitnog paljenja, a to je da pobuni Srbe u Hrvatskoj. Ovdje ne vidim koji je cilj, da li zadnji Ukrajinac ili Rus? To bi bio apsurd“.

“Požar koji bi buknuo”

Mesić je kazao da trenutno nema lidera u Evropi.

“Zadnji lideri koje je Evropa imala, to su bili lideri koji su osmislili udruženu Evropu. Da se Evropa udruži, otvori granice, ljude, znanstvene kapacitete, gospodarske, da Evropa bude veliki igrač. Međutim, na jednoj strani imate zasićenost jednog dijela sa udruživanjem, a imate ovaj dio koji je nemiran i koji želi ubrzati ulazak u EU. Sada je to pozicija i jednih i drugih koja ne vodi cilju. Mi nemamo lidera u Evropi. Lideri su bili oni koji su osmislili EU. To znači isključiti rat kao sredstvo“.

Kaže da su na sceni sada “otpravnici poslova sa velikim plaćama”.

“Koga vi sada imate kao lidera? Ko je to na političkoj sceni? To su otpravnici poslova koji imaju velike plaće, to nisu ljudi sa idejom. Ako dođe do ovakvog okršaja kao što je rat u Ukrajini, postavlja se pitanje dokle to ide. Smatram da treba nametnuti mir i pregovarati o tome šta poslije. Nije dovoljno samo reći koji je broj ubijenih. To smo imali ovdje, ali to nije vodilo miru. Tek kad je nametnuti mir, da se govori kako da ne bude poginulih… To sada nemate u Ukrajini, predsjednik Ukrajine je presretan kad može reći koliko je ubijenih Rusa. To ne vodi nigdje“.

“Moram reći kako ja stvari doživljavam. Ovdje se vodi ekonomski rat, brutalan, između Kine i Amerike. Na drugoj strani, između Amerike i Njemačke. Cijela Evropa to trpi. Treći rat je ovaj predstavnički u Ukrajini, koji nema cilja. Imate još jedan rat, propagandni rat. Sve skupa se to događa”.

Predstavnički rat?

“Ukrajina je jedan veliki vojni poligon. Takav poligon je bio samo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Na tom poligonu se isprobava oružje koje je bilo na funkciji. Vodi se rat na distancu, dronovima, teškom artiljerijom, dalekometnim topovima. Više je ginulo u Bosni dnevno, nego što sada u Ukrajini pogine za mjesec dana. To je rat na distancu, ali dokle će biti?“, kaže Mesić u večerašnjem Pressingu na N1.

Facebook komentari